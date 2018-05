Ex-Miss Dagi traute sich in Apulien

Türkisblaues Meer, strahlender Sonnenschein und Stimmung wie auf einem Rockfestival. Gestern Abend war es endlich so weit – Ex-Miss-Austria Amina Dagi (23) und Unternehmer Naser feierten zum zweiten Mal Hochzeit vor der wundervollen Kulisse der italienischen Hafenstadt Trani. Bereits am Donnerstag reisten Dagis engste Verwandte und Freunde an.

Wenn die Miss ihre ­Puppen tanzen lässt

Am Freitagabend wurden die Braut und der Bräutigam dann erst einmal getrennt von­einander gefeiert. Amina und ihre Entourage trafen sich zum edlen Dinner im Restaurant Maison Bistró, wo zu später Stunde das gesamte Lokal zu Salsa-Klängen und Hits wie YMCA tanzte. Dagi selbst trank zwar keinen Tropfen, hielt aber dennoch bis zu Schluss durch. Es war quasi ihr Polterabend. Promi-Doc Atousa Mastan oder Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik gaben mit ihr Gas.

Zum Abschluss gab es ein Feuerwerk der Gefühle

Den Samstag verbrachten die Hochzeitsgäste am Pool der luxuriösen Villa Ascosa, bis dann um 19.30 Uhr der Sektempfang auf der oberen Terrasse stattfand.

Nach dem Empfang bat das Brautpaar zum Abendessen unter dem Sternenhimmel, und man zündete ein kleines Feuerwerk. Die Hochzeitstorte wurde am Steg über dem Wasser angeschnitten, und der erste Tanz erfolgte zu Ed Sheerans Mega-Hit Perfect Symphony.

Geschenke

Von ihren Freunden bekam Dagi unter anderem einen Spa-Tag in Ungarn, ein Gästebuch und eine selbst gemachte Vase mit Gravur. Doch das schönste Geschenk machte ihr ihr Gatte Naser – von ihm bekam sie sein Herz.