GNTM-Zoe: Lästerattacke nach Rauswurf

Skandalnudel Zoe ist in der 11. Folge von Germany's Next Topmodel (19.4.) ausgeschieden. Wirklich wundern wird es niemanden, denn die kesse Blondine hat mehr mit ihrem Skandalleben, als mit Leistung gepunktet. Dabei hat Zoe wirklich das Zeug zum Model, wie sie immer wieder zeigte - wenn sie grad Bock auf die Arbeit hatte. (Lesen Sie hier, was Zoes Zukunftspläne sind)

Zu langweilig

Ihre Leistung beim Dusch-Shooting - die Mädels mussten dabei auf einem Truck, direkt am Hollywood Boulevard sexy Posen machen - war schlecht, der Fotograf mäkelte an der Austro-Beauty herum. Dabei ist Fotograf Christian Anwander selbst Österreicher! Doch er sagte: "Sogar mit Heimvorteil geht mir das extrem auf die Nerven." Zoe war ihm schlicht zu langweilig.

Fotograf schuld?

Schließlich flog Zoe aus der Modelshow, sie belegt damit den 10. Platz. Die Tränen kullerten in Bächen ihre Wangen hinunter, mit ihrer Leistung ist sie nicht zufrieden. Aber auch über den Fotografen wetterte die 19-jährige: "Er war ein Arschloch zu mir!"

Mittlerweile hat sich Zoe beruhigt, findet nette Worte auf Instagram