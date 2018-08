Gabalier: Heimspiel wird zur Mega-Show

Wenn 40.000 Menschen in Trachtenoutfits die Planai erklimmen, dann kann das eigentlich nur eines heißen: Volks Rock ’n’ Roller Andreas Gabalier (33) tritt zum erneuten Heimspiel an. Am 25. August wird er im Rahmen des Sommerfestivals Schladming im WM-Park Tausende Fans zum Schunkeln bringen. Die Tickets sind fast ausverkauft, wie immer, wenn der Alpen-Elvis auf ­einer Bühne steht. Der Startschuss zum musikalischen Festival fällt am Donnerstag mit der Musik Night am Schladminger Hauptplatz. Freitagvormittag gibt es für einige Fans bereits ein Gipfeltreffen mit Andreas Gabalier auf der Planai-Bergstation. Dazu gibt es kulinarische Schmankerln und viel Live-Musik auf den rundum liegenden Hütten. Im Anschluss startet der Party-Trail in der Innenstadt mit Schlagermusik und am Samstag um 20 Uhr dann die große Gabalier-Show.

Tour. Tausende pilgern jedes Jahr nach Schladming, nur um den Schlager-Star zu sehen. Besonders ist, dass das Heimspiel heuer sein einziges Open-Air-Konzert überhaupt sein wird. Seine Hallentour führt ihn erst wieder am 29. November nach Österreich in die Innsbrucker Olympiahalle.