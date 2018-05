Gabalier feiert Comeback des Jahres

Er war nie einer, der sich ein Blatt vor den Mund genommen hat. Und auch beim gestrigen Fellner! Live-Talk auf oe24.TV fand Andreas Gabalier (33) klare Worte – über die Regierung, sein neues Album und seine große Liebe Silvia Schneider. Hier die Highlights des TV-Interviews bei Fellner! Live – das ganze Interview sehen Sie am Donnerstag um 21 Uhr auf oe24.TV

oe24.TV: Dein neues ­Album wurde mit irrsinnig viel Aufwand produziert. Du warst einmal in Nashville, dann wieder in Los Angeles...

Andreas Gabalier: Wir haben das Album in Nashville, Los Angeles, London, Berlin und bei mir daheim produziert. Nashville, weil dort einfach die Musiker und Studios absolut dafür ausgelegt sind. Ich habe viel Kraft, Zeit und Mühe in das Album investiert, es war aber auch eine schöne Zeit.

oe24.TV: Du hast generell turbulente Zeiten hinter dir, weil beim GTI-Treffen in Kärnten bist du in ein Boot gestiegen, was ist dann passiert?

Gabalier: Es war beim Einsteigen. Mit einem großen Ausfallschritt wollte ich nicht auf das weiße Bootsleder steigen und ­habe einen großen Haken übersehen und habe mir eine ordentliche Platzwunde eingefangen.

oe24.TV: Und daraus machte die „Bild“-Zeitung ein „Sex-Verbot für Gabalier“...

Gabalier: Mir haben sie diese Wunde mit einem Sprühkleber zugeklebt und haben gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Druck im Kopf bekomme. Also möglichst keinen Sport und da habe ich ­einen kleinen Schmunzler ausgelassen...

oe24.TV: Eine Frage muss ich noch stellen, wie schaut es denn mit einer Hochzeit mit deiner entzückenden Silvia Schneider aus?

Gabalier: Ich bin ein sehr traditionell und konservativ eingestellter junger Mann, das wird mal der Fall sein, wenn es so weit ist, lasse ich dich das wissen. Man sollte sich Zeit nehmen und es für sich selbst auch wollen und sich auch den ­Luxus nehmen, das in der Zeit einplanen, wenn man Luft hat. Wenn der Storch kommt, dann kommt er!