Gabalier für CD-Aufnahmen in den USA

„Andi ist gerade in Amerika und ich hoffe, dass er bis Ostern wieder zurück ist!“ Beim ÖSTERREICH-Telefonat verrät Huberta Gabalier (60) die große Austropop-Sensation: Ihr Sohn Andreas Gabalier (33) nimmt nach 2013 (Home Sweet Home) jetzt wieder Teile seiner neuen CD in Nashville auf. „Die Stadt und die Musik faszinieren mich seit meiner Jugend. Ich bin groß geworden mit Country- und Rock-Musik. Mein Papa hatte im Wohnzimmer eine riesige Schallplattensammlung“, erklärt er sein US-Faible, bei dem diesmal die Arbeit im Vordergrund steht: Anders als 2013 ist Freundin Silvia Schneider nicht in Tennessee mit dabei.

Tour

Ab Mai gibt es die neuen Nashville-Hits dann auch zu hören. Da kommt die neue Gabalier-CD. Der Startschuss zur großen Live-Offensive: Am 25. August gibt’s das Heimspiel in Schladming und ab 29. November folgt die große Hallen-Tournee.

Mama Gabalier im Talk: "Die Zeit mit meinen Buben ist kostbar"

ÖSTERREICH: Wie werden Sie denn heuer die Osterfeiertage verbringen?

Huberta Gabalier: Geplant ist ein Fest im Kreise der Familie. Ganz traditionell.

ÖSTERREICH: Wird Andi auch dabei sein können?

Gabalier: Alle Söhne wollen kommen. Andi versucht es auf jeden Fall, aber er ist zurzeit in Amerika und weiß noch nicht, ob er es rechtzeitig schaffen wird, zurück zu sein. Ich wünsche mir das auf jeden Fall. Denn die Zeit mit meinen Buben ist so kostbar und selten geworden. Sie haben ja nun ihre eigene Familie.

ÖSTERREICH: Fehlen nur noch die Enkelkinder …

Gabalier: Die sind ein Gottesgeschenk, das man nicht beeinflussen kann. Es kann immer passieren.