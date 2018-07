Wirbel um die Lugners! Ende Juni schockte Mausi mit der Blitz-Scheidung nach Geheimhochzeit.

Geheime Hochzeit

Nicht einmal ihr Ex Richard, der ihr Lebensmensch ist, wie sie sagt, wusste von der ehelichen Verbindung! Macht nichts, auf die gelungene Scheidung ging sie trotzdem mit ihm anstossen. Und nährte so Gerüchte, dass es zwischen ihr und ihm vielleicht zu einem Liebescomeback kommen könnte. So einfach dürfte sich das vielleicht nicht gestalten.

Schräger Name

Denn Richard Lugner hat ein weiteres Tierchen in seinen illustren Zoo aufgenommen. "Goldesel" heißt sie. Bürgerlich Anastasia, ist 31 Jahre alt und mit - zwei sehr überzeugenden Argumenten ausgestattet - wie das Bild oben zeigt. Doch wie kam es just zu diesem schrägen Namen? „Ich nenne sie Goldesel, weil sie immer alles ausplaudert“, verrät Mörtel im ÖSTERREICH-Talk.