Helmut Berger: Endlich nüchtern!

Aufreger

Er gilt als Enfant terrible der Schauspieler. Helmut Berger (73) landete in der Vergangenheit immer wieder durch Skandale in den Schlagzeilen. Egal ob im Dschungelcamp oder seine „Hochzeit“ mit Botox-Boy Florian Wess. Berger war immer für einen Aufreger gut. Nur in den letzten Monaten war es eher ruhig um den einstigen Beau unter den Weltstars. Jetzt meldet sich der ehemals „schönste Mann der Welt“ wieder zurück.

Neustart

Zurzeit steht Berger in Berlin im Stück Liberté auf der Bühne. „Ich genieße die Bühnen-Auftritte sehr, allerdings ist es ist für mich auch eine schwere körperliche Anstrengung“, so Berger zur Bild-Zeitung. Dem Alkohol hat Berger inzwischen abgeschworen. „Es war mir einfach zuwider und hat mich nur noch gelangweilt. Ich habe in meinem Leben genug Alkohol getrunken. Außerdem hat mir der Alkohol im Leben viel versaut. Ich habe viele meiner Freunde verloren“, so Berger reumütig.