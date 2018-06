Heute rockt Gabalier vor 72.000 Fans

Begehrt. Seit Monaten ist das heutige Konzert von Andreas Gabalier (33) im Münchner Olympia-Stadion bis auf einzelne Restkarten ausverkauft. 72.000 Fans wollen beim heutigen Abschluss seiner Open-Air-Tour mit dabei sein und zu Mega-Hits wie I sing a Liad für di oder seiner neuen Single Verdammt lang her voll abgehen. Mit Spannung wird auch erwartet, ob Andi seinen seit gestern erhältlichen WM-Song für das deutsche Nationalteam erstmals live singen wird. Er machte mit Hulapalu eine Hymne auf Jogi Löw.

Fast drei Stunden lang wird der Volks-Rock’n’Roller alles geben. „Ich gehe erst von der Bühne herunter, wenn es nicht mehr geht, oder wenn man mir den Strom abdreht“, verspricht Gabalier seinen Fans. Und auch der Wettergott soll gnädig sein. Sonnenschein und 24 Grad sind für München angesagt.

Ausgezeichnet. Wie erfolgreich Gabalier seit Jahren ist, zeigte sich auch gestern, wo er von seiner Plattenfirma insgesamt neun Gold- und Platin-Auszeichnungen für knapp fünf Millionen verkaufte CDs erhielt. „Und das in einer Zeit, von der alle sagen, dass nichts mehr geht!!! ...und die Zeiten der Plattenverkäufe vorbei sind“, freut sich Gabalier auf ­Facebook. Mit seinem neuen Album Vergiss mein nicht belegt er in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils Platz 1 der Charts!

Austro-Highlights. Nach seinem heutigen Konzert in München ist für Gabalier erstmals eine kleine Auszeit angesagt. Seine nächste Show spielt er am 17. August beim Musikfestival in Kitzbühel, bevor er am 25. August sein Heimspiel in Schladming vor 40.000 Fans begeht.