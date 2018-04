Hinterseer lässt 25.000 Fans schunkeln

Hit. „Ich freu’ mich schon auf die Österreich-Konzerte, wir werden sicher wieder eine richtige Gaudi miteinander haben!“ Volksmusik-Gigant Hansi Hinterseer (64) startet heute nach 28 ausverkauften Konzerten in Deutschland, Frankreich, Belgien und Dänemark („Dort war ich sogar Nummer eins, bärig!“) unter dem Motto „Das Konzert-Highlight des Jahres für die ganze Familie“ in Wr. Neustadt die Österreich-Tournee: sechs Konzerte mit dem Auftritt in der Wiener Stadthalle (Freitag) als Highlight.

Zugaben. Zu opulenter Video-Show schunkeln über 25.000 Fans bei sechsmillionenfach verkauften Hits wie Hände zum Himmel, Lebenslänglich mit dir oder Amore mio mit. „Ich habe meine beliebtesten Lieder aus 24 Jahren, aktuelle Titel aus der CD Für mich ist Glück und Medleys fix im Programm, dazu kommen noch die Zugaben. Denn die hat das Publikum bislang ja noch immer eingefordert“, erklärt Hinterseer die Hit-Show.