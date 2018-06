Hirscher: Erstes Bild nach der Hochzeit

Streng geheim. Nun folgte die geheime Hochzeit auf Ibiza. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat Hirscher seiner Laura auf der Balearen-Insel das Jawort gegeben. Den Ort hat er ganz bewusst ausgesucht, damit er nur seine und Lauras Familie im Gepäck hatte. Niemand sonst wusste davon. Nicht einmal ÖSV-Präsident Peter Schröcks­nadel, der auf ÖSTERREICH-Anfrage mehr als überrascht wirkte. Auch sein Pressesprecher Stefan Illek, der das ganze Jahr über Hirscher begleitet, war nicht dabei.

Zurück in Österreich und rauf aufs Rad

Laura Hirscher genoss das schöne Wetter und den autofreien Tag am Atterssee für eine Radtour. Kürzlich zeigte Laura auf ihrem Instagram-Account erstmals ihren Mini-Babybauch: „Guten Morgen und bye bye sechstes Monat“, schrieb sie dazu. Kaum zu glauben, bei dem kleinen Bäuchlein. Das liegt wohl daran, dass sich Moisl auch während der Schwangerschaft mit Trainings in Form hält - so wie hier am Attersee.

© Instagram

Sie postet das erste Foto nach der Hochzeit auf Instagram in ihre Story.