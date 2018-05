Hirschers Laura reicht's

Der Ärger war groß, als Laura Moisl (29) und Marcel Hischer (29) dieser Tage im Frühstücksfernsehen falsche Fakten über sich selbst serviert bekamen. Dort wurde behauptet, Moisl würde trotz ihrer Schwangerschaft am Iron Man 2018 teilnehmen.

In Form bleiben, aber nicht um jeden Preis!

Fitness. Eine Teilnahme würde bedeuten, dass ­Moisl 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln und 42,2 Kilometer laufen müsste. Schnell wurde in Internet-Foren darüber diskutiert, ob das in einer Schwangerschaft förderlich sei. „In Abstimmung mit Ärzten und Hebammen ist alles okay, solange es mir gut geht, denn der Körper ist und bleibt hierbei der wichtigste Indikator.“ Sie halte sich fit, wolle aber keineswegs am Iron Man teilnehmen.