Überraschung

So kann es gehen: Sängerin Jazz Gitti (71) und ihr Manager Roman Bogner (46) waren 14 Jahre lang ein Paar, dann trennten sie sich im Jahr 2013. Passend zum Weihnachtsfest kam es dann Ende des vergangenen Jahres zum Liebes-Comeback zwischen der "Gittl" und ihrem früheren Langzeit-Partner. Und jetzt die große Überraschung. Das Promipaar lässt durchblicken, dass es 2019 auf das Standesamt geht. Martha Butbul, so der bürgerliche Name der Musikerin, über ihren deutlich jüngeren Roman: "Ich liebe ihn."