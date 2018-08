Karina Sarkissovas irre Bikini-Show

Es begann schon Mitte Juli, als Ballett-Star Karina Sarkissova (34) auf ihrem Instagram-Profil ein sexy Bikini-Foto postete. Das brachte die Ballerina anscheinend auf die Idee, daraus eine eigene Challenge ins Leben zu ­rufen. Unter dem Hash­tag #havetoshowyouallmybikinis (ich muss euch all meine Bikinis zeigen). Und genau das macht Sarkissova auch. Seit Beginn der Challenge hat sie bereits mehr als 50 sexy Schnappschüsse in verschiedenen Bikinis oder Badeanzügen gepostet – und täglich werden es mehr. Egal ob aus Tel Aviv oder aus Mykonos. Kein Tag vergeht ohne neues sexy Selfie an einem Traumstrand.

Erholung

Ihren Urlaub hat sich Sarkissova auch verdient. Nach ihrem Jahr an der Budapester Oper lässt sie es sich jetzt mit ­ihren Söhnen Gabriel (17) und Lev (4) gut gehen. Was ihr Liebesleben angeht, hält sich die fesche gebürtige Russin weiterhin bedeckt. Aus ihrem Umfeld ist zu vernehmen, dass Karina wieder vergeben sei. Wer der Glückliche ist, bleibt noch geheim.