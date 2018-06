Keine Hosen am Nova Rock!

Um 16 Uhr war es gestern bitter Gewissheit. Die Toten Hosen müssen nach Berlin und München nun auch den Donnerstag (14. Juni) für geplante Auftritt am Nova Rock Festival absagen. Der Grund Sänger Campino (55) erlitt letzten Freitag einen Hörsturz. „Das ist natürlich bitter aber die Gesundheit geht vor“ kommentiert Veranstalter Ewald Tatar die Absage seines Top-Headliner im ÖSTERREICH-Interview.

Statt den Hosen übernimmt nun Schockrocker Marilyn Manson am Donnerstag den Headliner-Spot für 220.000 Fans auf der Blue-Stage. Das restliche Festival-Programm bleibt wie geplant: Avenged Sevenfold (15.6.) Volbeat (16.6.) und Iron Maiden (17.6.) als Headliner. Dazu über 70 Topstars wie Billy Idol, Seiler & Speer oder Sunrise Avenue und Kult-Komiker Otto las Late-Night-Act.

Campino entschuldigt sich für Absage bei den Fans

„Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die jetzt enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf die nächsten Auftritte gefreut und bedaure zutiefst, nicht spielen zu können. Aber: Alles passiert, wie es passieren muss… Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut. Kleine Fortschritte sind auch schon zu verzeichnen, ich konnte heute Morgen im Park einen Vogel vernehmen (mit dem gesunden Ohr…). Spaß beiseite: Die Ärzte haben mir dringend geraten, in den nächsten Tagen jede überdurchschnittliche Lärm- und Stresssituation unbedingt zu vermeiden, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten. Da wir noch viele tolle Abende mit Euch in diesem Sommer verbringen wollen, werde ich alles tun, ihren Anweisungen zu folgen, um demnächst wieder hundert Prozent an den Start gehen zu können,“ so Campino von den Toten Hosen.

Nova Rock-Tickets können nach Tote Hosen-Absage retourniert werden

Tageskarten für den Donnerstag beim Nova Rock können nach der Absage der Toten Hosen zurückgegeben werden. Wie das Festival in einer Aussendung mitteilte, wird statt der Band rund um Frontmann Campino, der vor einigen Tagen einen Hörsturz erlitten hat, nun Marilyn Manson als Headliner auf der Blue Stage fungieren. Auf der Red Stage rücken Parkway Drive als Headliner nach.