Kern-Sohn im Liebes-Glück

Zumindest privat ist die Koalition zwischen SPÖ und Neos besiegelt - Niko Kern (30), Sohn des SPÖ-Bundesparteiobmanns Christian Kern (52) und Mitbegründer der "Sektion ohne Namen", liebt Junos-Vorstandsmitglied Lisa Maria Goger (23). Anfangs hielten sie ihre Beziehung noch geheim, doch nun sprechen die beiden ganz offen darüber: "Wir haben einander auf einer Neos-Grillfeier kennengelernt. Endgültig zusammengekommen sind wir, als sie mich im Dezember 2017 in Bologna besuchen war", erzählt Kern im ÖSTERREICH-Talk. Von da an ging alles ganz schnell: "Wir wohnen mittlerweile zusammen in Wien und haben uns einen Hund aus Modena mitgenommen. Er heißt Cesare und ist ein Volpino Italiano." In Sachen Politik seien sich die beiden zwar bei unwichtigeren Themen nicht immer einig, doch "bei allen großen Dingen sind wir der gleichen Meinung", sagt Kern.

Segen

Papa Christian Kern freut sich über das Liebesglück seines Sohnes: "Er liebt sie, auch wenn sie keine SPÖlerin ist." Das sollte doch eigentlich der Regelfall sein!

N. Martens