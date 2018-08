Highlight. Superstar Ed Sheeran (27) verzauberte zwei Tage lang Österreich. Dienstag und Mittwoch lieferte er im Wiener Ernst-Happel-Stadion jeweils vor 55.000 Fans eine Wahnsinns-Show und dazu noch eine Überraschung. Wie bei jedem Konzert spielte er die Zugabe im Trikot der jeweiligen Fußball-Nationalmannschaft. Am Dienstag zeigte er sich daher im ÖFB-Herren-Dress und am Mittwoch begeisterte er dann alle im Trikot von Jasmin Eder (25), der Mittelfeldspielerin des österreichischen Damen-Teams. „Da ist das Ding! Heute aber die weiße Ausgehwäsch! Und sogar mit Nummer. Also kleine Hilfe, da nicht ganz eindeutig zu erkennen: Es ist die Nummer 16, und zwar unserer Frauen!“, freute sich der ÖFB auf Twitter.

© all Sheeran schickte das Trikot mit Widmung an Jasmin.

Die Kickerin selbst war sogar im Publikum und konnte es kaum glauben, als sie realisierte, dass Sheeran ihre Nummer trägt: „Das war einfach unglaublich“, sagte sie gegenüber Ö3. Eder bekam ein zweites T-Shirt mit einer Widmung von Ed zurück: „Danke für das Shirt“, stand darauf.