Knackt ER morgen die Million?

Lächeln. „Ich bin ein Schisser“, gesteht Hooman Vojdani bei Armin Assinger. Dennoch saß der 46-jährige Unternehmensberater aus dem Burgenland schon am 14. Mai ziemlich entspannt im Quizstudio und arbeitet sich mit Gelassenheit, etwas Glück und viel Wissen bis zur 13. Frage vor. Und wäre dabei fast gestrauchelt. Denn bei der 150.000 Euro-Hürde hätte beinahe eine falsche Antwort eingeloggt.

Welcher weltberühmte Komponist und Geigenlehrer wurde „roter Priester“ genannt und starb verarmt in Wien?, lautet die Frage. Mit den Antwortmöglichkeiten: A: Gaetano Donizetti, B: Niccolò Paganini, C: Antonio Vivaldi, D: Giuseppe Verdi. Vojdani setzte auf Paganini, ließ sich nur „unter Protest“ zum 50

50-Joker überreden. Doch Paganini wäre falsch gewesen. Erst im zweiten Anlauf, nach dem Wegfall von zwei Antworten, gab er die Richtig Antwort: Vivaldi.

Am Montag (20.15 Uhr, ORF 2) schafft der Burgenländer mit persischen Wurzeln auch noch Frage 14 und steht dann vor der Millionenfrage...

A. Sachs

Die ersten 13 Fragen:

1. Was haben verliebte Menschen redensartlich in den Augen? A: Pickerl, B: Fleckerl, C: Herzerl, D: Mascherl

2. Worum handelt es sich, wenn man eine Ware direkt bei Übergabe des Pakets bezahlt? A: Vornahme, B: Nachnahme, C: Kosenahme, D: Taufnahme

3. Womit werden Eisenbahnwaggons professionell abgebremst? A: Riemchensandale, B: Lederstiefel, C: Badeschlapfen, D: Hemmschuh

4. Der 24. Juni ist traditionell das Ende der …? A: Fastenzeit, B: Badesaison, C: Weidezeit, D: Spargelsaison

5. Ein Verlierer bei den Tennis-French-Open hat das Spiel nicht nur sprichwörtlich …? A: an den Nagel gehängt, B: in den Wind geschossen, C: in den Sand gesetzt, D: auf die hohe Kante gelegt

6. Wien wurde laut einer Studie heuer bereits zum neunten Mal in Folge gekürt zur weltweit …? A: ältesten Stadt, B: lebenswertesten Stadt, C: teuersten Stadt, D: grünsten Stadt

7. Welche britische Band gilt als Inbegriff des Synthiepop? A: Bon Jovi, B: U2, C: Depeche Mode, D: Metallica

8. Nach mehrjähriger Pause radelte Erwin Steinhauer ein letztes Mal durchs Weinviertel als Kult-Gendarm …?

A: Simon Polt, B: Richard Moser, C: Simon Brenner, D: Moritz Eisner

9. Welcher der 360 Längengrade der Erde ist für die Mitteleuropäische Zeit maßgeblich? A: 5° West, B: 15° Ost, C: 50° West, D: 150° Ost

10. Wer den Roman „Deutschstunde“ des Autors mit Vornamen Siegfried geliefert bekommt, kann korrekterweise sagen „…“? A: Endlich Mai!, B: Der Lenz ist da!, C: Der Frühling ist nah!, D: Welch laues Lüftchen!

11. Die Paukentreppe findet man im …? A: Uhrwerk, B: Schloss Hellbrunn, C: menschlichen Innenohr, D: Viertaktmotor

12. Welcher Staat protestierte im März 1938 offiziell mit einer Note an den Völkerbund gegen den „Anschluss“ Österreichs?A: Mexiko, B: Neuseeland, C: Tunesien, D: Vietnam

13. Welcher weltberühmte Komponist und Geigenlehrer wurde „roter Priester“ genannt und starb verarmt in Wien? A: Gaetano Donizetti, B: Niccolò Paganini, C: Antonio Vivaldi, D: Giuseppe Verdi

Die richtigen Antworten:

1. C, 2. B, 3. D, 4. D, 5. C, 6. B, 7. C, 8. A, 9. B, 10. B, 11. C, 12. A, 13. C