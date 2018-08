"Sturm der Liebe"-Star Larissa Marolt ist seit Längerem glücklich vergeben, doch sie hält geheim, an wen.

Ihre Liebe

Wie ÖSTERREICH schon im Juli berichtet hat, ist der Neue wohl auch der Alte: Whitney Sudler-Smith ist der Mann an ihrer Seite. Doch bestätigen möchte sie ihre Liebe dennoch nicht. „Die Leute wollen dann immer mehr Details. Ich habe gelernt, dass ich das nicht möchte“, so Marolt.

Stadt der Liebe

Doch einer, der sich nicht daran hielt, war just Sudler-Smith selbst. Er hat in einer Insta-Story nämlich ein Bild von sich und Larissa gepostet. Nicht irgendwo ist das Bild entstanden, sondern in der romantischen Stadt Paris. Im hippen Stadtteil Marais waren die beiden zusammen unterwegs.

Wer wohl dieses Bild gemacht hat?