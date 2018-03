Ihre dritte Let’s Dance-Show am Freitag moderierte Victoria Swarovski (24) souverän. Über 3,5 Millionen TV-Zuseher in Deutschland und Österreich waren begeistert.

Trotzdem will nach den kleinen Patzern der Vorwochen die Kritik nicht aufhören. Das Klatschblatt InTouch will nun sogar von einem RTL-Notfallplan wissen: Mit dem Finale am 8. Juni könnte Victorias Let’s Dance-Karriere auch schon wieder vorbei sein.

Victoria gibt sich kämpferisch

„Ich lese derartige Berichte gar nicht und konzentriere mich weiter auf meine Aufgabe,“ gibt sich Swarovski aber kämpferisch und will es nun 11 Shows lang allen Kritikern zeigen.