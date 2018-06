Lugner-Zoo: Tierchen fahren ihre Krallen aus

Eigentlich wollte Richard Lugner nur verkünden, wer bei seinem nächsten ATV-Dreh dabei sein könnte, doch die Gästeliste, bestehend aus Mörtels Ex-Tierchen, stieß Ex-Frau Christina Lugner bitter auf: „Außer giftig sein, kann die Bambi nichts“, beschwerte sie sich gegenüber ÖSTERREICH und sagte ihre Teilnahme an dem Zypern-Dreh ab. Nina „Bambi“ Bruckner ließ das nicht auf sich sitzen und schoss via Facebook zurück: „Wenn ich so alt bin wie Mausi – sprich 20 Jahre älter – würde ich mich genieren, wenn ich so frustriert immer auf junge Frauen hinpecken muss“, schreibt sie unter anderem.

Zoff

Und auch zwischen Sonja Schönanger und Bambi fliegen immer wieder die Fetzen. „Die Sonja ist sauer, weil die Bambi von mir 1.000 Euro zum Geburtstag bekommen hat und sie selbst nur 500 bekommen hat“, erklärt Richard Lugner völlig verzweifelt. Den Streit können die beiden dann vor Ort weiterführen, denn sowohl Bambi als auch Sonja fliegen mit nach Zypern.