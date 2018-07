Lugner und Goldesel: Darum wird's schwierig

Erst vor Kurzem wurde bekannt: Richard Lugners Streichelzoo hat ein neues Tierchen!

Unternehmerin

"Goldesel" Anastasia, 31 Jahre jung und erfolgreiche Unternehmerin: "Die hat neben eigenem Besitz eine Firma, die sich um die Instandhaltung des Familienbesitzes kümmert", erklärt Lugner im Talk mit ÖSTERREICH. Durch ihre Anwesen in Dortmund und Südfrankreich (Schlösser) sowie einige Ferienhäuser steht Anastasia gut auf eigenen Beinen. Endlich mal kein Tierchen, das von Lugner gesponsert werden muss.

Kritische Punkte

Doch schon steigen die ersten Wolken am Liebeshimmel auf. Denn zwei Punkte sind gar nicht so perfekt bei der Liaison mit der Neuen von Richie: „Das Problem ist nur, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Dortmund hat und ich meinen in Wien. Außerdem bin ich 85 und sie ist 31. Das wären 54 Jahre Altersunterschied und somit einfach zu viel.“ Das hat den Baulöwen bisher doch auch nicht davon abgehalten. Ex-Frau Cathy ist schließlich 57 Jahre jünger als Richard Lugner. Bei Anastasia wäre die Liebe wenigstens echt.