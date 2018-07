Mager-Vorwürfe gegen Christina Stürmer

Ein Foto von einem Videodreh in einem Hotelzimmer sorgte nun bei Christina Stürmers (36) Fans für Entsetzen. Darauf ist die Sängerin in einem Bademantel zu ­sehen und tippt in einen Laptop. Ihre Hände und ihr Dekolleté sehen darauf sehr knochig aus, ­außerdem steht eine ­vermeintliche Wodka-­Flasche auf dem Tisch. Grund genug, dass sich ihre Anhängerschaft große Sorgen um sie macht: „Bitte iss mehr Christina! Mach’ mir echt Sorgen um dich“, schreibt einer ihrer Fans. Ein anderer ist bestürzt, ob der Schnaps-Flasche am Frühstückstisch: „Hauptsache der Wodka steht bereit.“

Dabei könnte die Flasche genauso gut Wasser enthalten. Was wirklich der Inhalt war, geht eigentlich nur Stürmer selbst etwas an.