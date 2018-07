Mann (31) fuhr zum Stehlen aufs Nova Rock

Am Eisenstädter Landesgericht ist am Dienstag ein 31-jähriger Mann verurteilt worden, der mit einem Freund am Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) 32 Handys und drei Geldbörsen samt 1.900 Euro in bar gestohlen hat. Der Freund habe Festivalbesucher bestohlen und ihm dann die Ware übergeben, die er in einem Badeanzug versteckte. Das Urteil lautete sieben Monate unbedingt.

Ein Freund habe ihn gefragt, ob er mit ihm auf das Festival, das von 14. bis 17. Juni 2018 auf den Pannonia Fields stattfand, fahre. Die Musik dürfte die beiden dabei allerdings wenig interessiert haben. Vom Drei-Tage-Festivalpass hatte der 31-Jährige wenig. Bereits am ersten Festivaltag klickten für den rumänischen Staatsbürger die Handschellen.

Security-Mitarbeiter wurde auf den 30-Jährigen aufmerksam

Ein Security-Mitarbeiter wurde auf den damals 30-Jährigen aufmerksam, als ihm beim Verlassen einer WC-Anlage ein Handy aus dem Badeanzug rutschte. Einzelrichter Andreas Beneder hielt dem in seiner Heimat zweifach einschlägig vorbestraften Angeklagten vor, dass man sehr professionell vorgegangen sei. Der damals 30-Jährige spülte etwa die SIM-Karten aus den Handys auf der Toilette runter, damit die gestohlenen Handys nicht mehr geortet werden konnten.

Der Angeklagte beteuerte, dass es ihm leidtäte. Er habe aus finanzieller Not heraus mitgemacht. Von dem angeblichen Haupttäter, der ihm 100 Euro pro Tag für seine Mitarbeit versprochen haben soll, fehlte zunächst jede Spur. Das Urteil ist rechtskräftig.