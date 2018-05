Marlies Raich geht unter die Baby-Blogger

Dass Bloggen in ist, zeigte erst kürzlich Politiker-Gattin Tajana Gudenus, die auf ihrem Baby-Blog schwangeren Frauen nützliche Tipps gibt. In diese Fußstapfen tritt jetzt ein weiterer Promi. Ski-Queen Marlies Raich gibt in ihrer Funktion als Werbe-Star für Baby-Matratzen auch ihr Wissen an andere weiter.

Ganz egal ob es um richtige Ernährung, das Verreisen mit Kindern, Sport oder einfach nur um das Muttersein geht – die Ehefrau von Benni Raich plaudert dabei aus dem Nähkästchen und schildert die Erfahrungen mit ihren beiden Kindern Josef und Jakob.