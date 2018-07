Mausi-Ex holt zum Schlag gegen Lugner aus

Anwälte. Der Namensstreit mit Ex-Gattin Christina Lugner (53) geht in die nächste Runde. Baulöwe Richard Lugner (85) wird am Montag einen Anwalt aufsuchen, um die Namensklage einzubringen. Doch auch er selbst bekommt Post vom Anwalt. Allerdings nicht von dem seiner Ex-Gattin, sondern von Mausis zweitem Ex-Mann. „Wie Sie wissen, berichteten in den letzten Tagen mehrere Medien über die am 28. 6. 2018 erfolgte Ehescheidung zwischen unserem Mandanten und Ihrer Ex-Gattin Christina Lugner. Im Zuge dieser Berichterstattung wurden von Ihnen öffentlich Erklärungsversuche zu den Hintergründen dieser Scheidung, insbesondere die Unterstellung, wonach Christina Lugner einsam gewesen sei und ihr das gar nicht gefallen habe, unternommen.“ Lugner ist dazu aufgefordert, diesbezügliche Stellungnahmen zu unterlassen.