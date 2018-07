Mausi Lugner und ihr Franz Geisselhofer waren elf Jahre lang ein Paar. Und schließlich seit zwei Jahren geheim verheiratet! „Wir wollten unsere Privatsphäre wahren, und haben es niemandem gesagt“, erklärt Christina Lugner im ÖSTERREICH-Talk.

Mehrere Gründe

Doch all das ist seit dem 28.6. Geschichte. Um Punkt 9.30 Uhr vormittags wurde die Ehe am Handelsgericht in der Marxergasse geschieden! Doch warum kam es jetzt zur Scheidung zwischen den beiden? Mehrere Gründe sollen den Ausschlag für das eheliche Aus gegeben haben. Erst zum Geburtstag von Mausi wäre ein ärgerer Streit zwischen den beiden entbrannt, so heißt es.

Richie schuld?

Auch der sehr enge Kontakt zu Ex-Mann Richie soll Geisslhofer nicht gefallen haben. Doch ein Rosenkrieg ist nicht in Sicht: „Es war eine einvernehmliche Trennung. Wir haben uns im Laufe der Jahre einfach auseinandergelebt und waren vielleicht auch zu verschieden. Wir spielten schon seit Februar mit dem Gedanken, uns zu trennen“, so Lugner geknickt zu ÖSTERREICH. Mit wem Mausi das Ende der Ehe mit ihrem Franz feierte? Just mit ihrem Richie, was Tuscheleien in Richtung Liebescomeback umgehend befeuerte, ging sie auf ein Glaserl Sprudel ins Fabios. Zum freundschaftlichen Anstossen...

