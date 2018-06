Mausi: Party mit Lugner nach Blitz-Scheidung!

Unterschiede. Elf Jahre lang waren Christina Lugner und Franz Geisslhofer ein – zugegeben sehr ungleiches – Paar. Während Richard Lugners Ex-Frau oft und gerne auf dem Society-Parkett strahlte, liebte Geisslhofer das Leben abseits der Red Carpets. Nur selten begleitete er sie auf einen Abstecher in die Bussi-Bussi-Gesellschaft.

Hochzeit. Was allerdings kaum jemand wusste, ist, dass sich Lugner und Geissl­hofer vor zwei Jahren still und heimlich das Ja-Wort gaben. „Wir wollten unsere Privatsphäre wahren, und haben es niemandem gesagt“, erklärt Christina Lugner im ÖSTERREICH-Talk. Doch all das ist seit gestern Geschichte. Um Punkt 9.30 Uhr vormittags wurde die Ehe am Handelsgericht in der Marxergasse geschieden!

Liebes-Aus. Es war eine Blitz-Scheidung, die erst kurz davor eingereicht wurde. Dennoch will das Paar in aller Freundschaft auseinandergegangen sein. „Es war eine einvernehmliche Trennung. Wir haben uns im Laufe der Jahre einfach auseinandergelebt und waren vielleicht auch zu verschieden. Wir spielten schon seit Februar mit dem Gedanken, uns zu trennen“, so Lugner geknickt zu ÖSTERREICH. Erst zu Mausis Geburtstag dürfte es bei ihr und Ehemann Franz einen größeren Streit gegeben haben.

Probleme. Auch der nach wie vor enge Kontakt zu Richard Lugner soll Geisslhofer ein Dorn im Auge gewesen sein. Zu Recht? Mit dem Ex-Mann wurde gestern auch im Fabios auf die Scheidung angestoßen. Folgt nun das Liebes-Comeback des Jahres?