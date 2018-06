Meier: Hochzeit in Monaco

Schon vor einigen Tagen gaben sich der oberösterreichische Mil­lionär Gernot Friedhuber und seine Freundin Selma am Standesamt in Wien das Jawort. Die große Feier allerdings findet dieses Wochenende, wie es sich für das schillernde Paar gehört, in Monaco statt. Und das mit jeder Menge prominenter Gäste.

Allen voran sollen Unternehmer Klemens Hallmann und seine Verlobte Barbara Meier mit von der Partie sein. Eine Art Generalprobe für ihre eigene Hochzeit, die das Paar gerade plant. Spekuliert wird auch, ob vielleicht sogar Arnold Schwarzenegger einfliegen soll. Der ist mit Bräutigam Friedhuber und vor allem Hallmann eng befreundet.