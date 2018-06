Zum fünften Mal fand die Semifinal-Jurierung für die internationalen Emmy-Awards in Wien statt. 50 Fernseh-Experten, Senderchefs und Programmdirektoren reisten dafür aus der ganzen Welt an. Beim Cocktail-Prolongé wurde anschließend weiter genetzwerkt. Auch Barbara Meier und ihr Verlobter Klemens Hallmann plauderten mit. An Meiers Finger funkelte ihr Verlobungsklunker.