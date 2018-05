Miss Austria: Das sind die oe24-Favoriten

Beauty-Krone

Im September wird in Linz die schönste Frau des Landes gewählt. Und während die 20 Kandidatinnen bis gestern in der Therme Geinberg bei der Missen-Akademie um einen Fixplatz in den Top 10 ritterten, zeigt sich online schon ein recht klares Bild, was die Favoriten angeht.

Diashow So sexy sind unsere Missen © ManfredBaumann.com OÖ Vize Diana Seyl, Miss Tirol Theresa Teutz, Wien Vize Sarah Greiler, Wien Miss Viviane Reinhardt © ManfredBaumann.com Miss Vorarlberg Daria Schuricht, Miss Kärnten Johanna Zarka, Salzburg Vize Eva Bruendlinger, Vorarlberg Vize Izabela Ion © ManfredBaumann.com Miss Online Nicole Weine, BGLD Vize Jennifer Mailts, Kärnten Vize Jasmin Wedenig, Miss Salzburg Theresa Eder © ManfredBaumann.com Miss OÖ Daniela Zivko, Miss NÖ Katharina Katzmann, Tirol Vize Marina Augsten, Miss Burgenland Angelika Tuifel © ManfredBaumann.com Miss Steiermark Justine Bullner, NÖ Vize Nicole Ettlinger, Online Vize Jasmine Oberdorfer, Steiermark Vize Sarah Posch 1 / 5

× So sexy sind unsere Missen

Tirol vor Wien

Auf oe24.at liegt (Stand Samstagnachmittag) die 18-jährige Tirolerin Theresa Ruetz klar in Führung. Die 1,71 Meter große Schülerin mit ihrer blonden Mähne und den blauen Augen verweist Miss Vienna Viviane Reinhardt auf Platz 2. Reinhardt ist Assistenz-Store-Managerin in Wien, 1,71 Meter groß, hat dunkelbraune Augen und ist Kraftsport-Fan. Auf Platz drei beim oe24-Voting liegt die 18-jährige Vize-Miss Styria Sarah Posch aus Vorau.

Sie können auf oe24.at jederzeit abstimmen (siehe oben) und Ihre Favoritin wählen.