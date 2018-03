Mit einem Internet-Posting macht die DJane, (ORF-)Moderatorin und alleinerziehende Mutter ihrem Ärger Luft: Die 41-Jährige war mit ihrer Tochter Kiana auf dem Weg in den Kindergarten gewesen, als drei Polizisten in einem Streifenwagen gesehen haben wollen, dass Martina Kaiser die Burggasse mit ihrem Kind an der Hand bei Rot überquerte. Die Cops verfolgten die Promi-Passantin und hielten sie auf.

"Schönen Tag noch beim Echte-Räuber-Fangen"

„Ich schließe nicht aus, dass vielleicht im letzten Drittel die Ampel Grün geblinkt hat und dann auf Rot gegangen ist, darauf habe ich aber nicht geachtet“, erklärt Martina Kaiser auf ihrer öffentlichen Facebook-Timeline. Die Beamten aber blieben stur bei ihrer Version. „Da steht es Aussage gegen Aussage. Ich hab nur mein fast 6-jähriges Kind als Zeugin“. Die fesche Mama zahlte noch vor Ort 30 Euro, um keine Anzeige zu bekommen. „Das kostet dann ja gleich doppelt so viel. Traurig, dass du vor den Augen deiner völlig irritierten Tochter quasi als Verbrecherin vorgeführt wirst. Habe der Dame und den zwei Herren noch einen schönen Tag gewünscht, auf dass sie echte Räuber fangen ...“