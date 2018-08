Moretti: Comeback am Samstag?

Sorge. Schauspieler Tobias Moretti (59) musste sich diese Woche aufgrund einer akuten Lungenentzündung geschlagen geben, Vorstadtweiber-Star Philipp Hochmair (44) übernahm kurzfristig seine Rolle als „Jedermann“ in Salzburg. Fans sind in großer Sorge um ihren Lieblings-Star. Wie lange wird er nun ausfallen? Wann darf er wieder auf der Bühne stehen? Mit einer Lungenentzündung ist nicht zu spaßen. Glaubt man den Programminformationen der Salzburger Festspiele, so würde Moretti Samstagnachmittag wieder auf der Bühne stehen. Das erscheint gar optimistisch.

Ersatz. Philipp Hochmair vertritt ihn jedenfalls gerne. Den Text hat er bereits lernen müssen, als er 2013 im Burgtheater mit seiner Band Elektrohand Gottes mit Jedermann reloaded auf Bühne stand. Möge Moretti dennoch bald gesund werden.