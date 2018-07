Moretti: Triumph und Trauer

Premiere

Mittwochabend begeisterten die Jedermann-Stars Stefanie Reinsperger und Tobias Moretti bei der ersten Fotoprobe am Domplatz. Die Tickets für die Premiere am Sonntag sind restlos ausverkauft. oe24.TV hat vorab mit Moretti über die prägende Kult-Rolle gesprochen.

Wandel

So, wie Moretti selbst dem Jedermann seinen persönlichen Stempel aufdrückte, hat der Jedermann auch ihn als Menschen verändert: „Man ist reifer geworden und die Endlichkeit wird einem immer mehr bewusst“, sagt der Star im oe24.TV-Interview.



Das habe jedoch mehr mit einer privaten Angelegenheit zu tun als mit der Rolle an sich, fügte er hinzu. Wie eine Todesanzeige in der Tiroler Tageszeitung zeigt, verstarb Morettis geliebte Mutter Waltraud Bloéb am 23. Februar. Die Trauer steht dem Schauspieler ins Gesicht geschrieben. Mama Waltraud sieht am Sonntag bestimmt voller Stolz auf ihren Sohn herab.

Neuerungen

Beim Stück selbst hat sich zum Vorjahr einiges verändert: „Wir haben eine neue Tischgesellschaft und neue Musik, die sich auf die Dramaturgie auswirkt.“ Buhlschaft Reinsperger strahlt 2018 nicht wie im Vorjahr in Zartrosa, sondern im opulenten roten Kleid. Der Jedermann – dramatischer denn je!