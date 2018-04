Nach HIV-Outing: Alle stehen zu Conchita

Überraschend war dieses Posting für ihre Fans: Auf Instagram outete sich Conchita Wurst als HIV-positiv.

Outing

"Heute ist der Tag gekommen, mich für den Rest meines Lebens von einem Damoklesschwert zu befreien: Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv", schreibt sie.

Über die Erpressung

Österreichs Song-Contest-Gewinnerin geht mit ihrem öffentlichen Statement in die Offensive. Der Grund für dieses überraschende Outing ist ein Ex-Freund, der sie erpressen wollte. Er habe gedroht, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen. So entschloss sie sich selbst, ihre Diagnose öffentlich zu machen. "Ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen", schreibt die 29-jährige Künstlerin.

Kommentar- und Like-Flut

Doch seit der Veröffentlichung vor 15 Stunden geht die Zahl der Likes fast sekündlich rauf. Mittlerweile sind es knapp 29.000 (Stand 16.4. um 12:14). Die Kommentare ihrer Fans sind voll der Unterstützung für die Künstlerin. Auch Musical-Star Uwe Kröger hat sich zu Wort gemeldet und kommentiert.

Ihre Gründe

Doch sie betont, ihre Gründe gehabt zu haben, weshalb sie bislang nicht mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ihre Familie wisse zwar von Anfang an Bescheid, aber "ihnen hätte ich die Aufmerksamkeit für den HIV-Status ihres Sohnes, Enkels und Bruders gerne erspart".

Private Information

Auch ihr Freundeskreis wusste Bescheid und unterstützt sie. Sie gehen mit einer Unbefangenheit um, die sie jedem Betroffenen wünschen würde. Zum anderen sei dies eine Information, die hauptsächlich für jene Menschen relevant sei, mit denen sexueller Kontakt infrage komme, erklärt die 29-Jährige.

Mut machen

"Coming-out ist besser als von Dritten geoutet zu werden. Ich hoffe, Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben", schreibt Conchita weiter.

Geht ihr gut

Ihre Fans beruhigt sie. Ihr gehe es gesundheitlich gut und sie sei "stärker, motivierter und befreiter denn je". An ihre Fans richtet sie zudem folgende Worte: "Die Information über meinen HIV-Status mag neu für euch sein - mein Status ist es nicht!" Sie bedankt sich für die Unterstützung ihrer Fans.