Erst letzten Donnerstag wurde Arnold Schwarzenegger am offenen Herzen operiert. Vier Tage später twittert der 70-Jährige schon wieder. Auf seinem Profil schrieb er: „Es ist wahr: Ich bin zurück. Ich schlief ein mit der Erwartung an einen kleinen Schnitt und wachte mit einem großen auf – aber ratet mal? Ich bin aufgewacht und das ist etwas wofür man dankbar sein muss. Dank an die Ärzte und die Pfleger. Und mich erfüllen all die lieben Nachrichten mit großer Freude!“

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.