Die Formel 1 gastierte dieses Wochenende wieder in Österreich und lockt nicht nur reichlich PS-Fans an den Red-Bull-Ring, sondern auch die Prominenz.

Neben Sportstars wie Skispringer Gregor Schlierenzauer und Ski-Ass Marcel Hirscher ließ sich auf der ein oder andere Politiker das Spektakel in Spielberg nicht entgehen. Neben Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), waren auch VP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, sowie der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl.

Auch Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und seine Ehefrau Philippa schauten beim Mega-Event vorbei. Und Frau Strache zeigte sich diesmal äußerst zugeknöpft in Hose und Pullover. Vor zwei Tagen sorgte sie am Green Carpet der Fete Imperiale in Wien noch für Aufsehen. Rückenfrei und mit einem sexy Ausschnitt stahl die Frau des Vizekanzlers in ihrem goldenen Glitzerkleid allen die Show.

Zudem ist es schon der dritte gemeinsame Auftritt des Paares in einer Woche. Allerdings betonte Philippa im ÖSTERREICH-Interview, dass sie eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehe.

Philippa: „Habe bei diesem Kleid schon ein bisschen überlegt“

ÖSTERREICH: Weshalb haben Sie sich für ein solch gewagtes Outfit entschieden?

Philippa Strache: Ich habe schon ein bisschen überlegt, aber wir haben sehr spontan beschlossen, zur Fête Impériale zu gehen und da ist man froh, wenn man überhaupt etwas findet.

ÖSTERREICH: Stehen Sie wieder mehr in der Öffentlichkeit?

Strache: Nein, eigentlich stehe ich nicht wirklich in der Öffentlichkeit. Wir hatten nur einen gemeinsamen Auftritt bei Servus TV. Das war’s.

ÖSTERREICH: Haben Sie im Sommer einen Urlaub geplant?

Strache: Wir werden wieder mit den Kindern nach Ibiza fliegen, aber wir wissen noch nicht genau wann. Es ist noch nichts gebucht.