Obwohl es Niki Lauda (69) den Umständen entsprechend gut geht, wird er seinen zehnten Hochzeitstag dennoch auf der Intensivstation feiern müssen. Am 25. August steht für die Rennlegende das Liebesjubiläum am Kalender. Ehefrau Birgit (39) meldete sich jetzt auch erstmals via Insta­gram und drückt damit ihre Zuversicht aus. „Kunst ist die höchste Form der Hoffnung“, postete sie.

Die Hoffnung scheint berechtigt. Niki Lauda hängt an keinen Geräten mehr, kann selbstständig atmen und schon sprechen. Seine Therapie mit Physio und Atemübungen hat ebenfalls begonnen.