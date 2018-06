Niko Kern: "Ziehe mit Lisa nach Amsterdam"

Liebe. In ÖSTERREICH machte er seine private Koalition öffentlich, nun verrät er seine Zukunftspläne. Niko Kern (30), Sohn des SPÖ-Parteiobmanns Christian Kern und Mitbegründer der Sektion ohne Namen, und Lisa Maria Goger (23), Vorstandsmitglied der Junos sind seit Dezember 2017 ein Paar. „Wir haben uns bei einer Grillfeier der Neos kennengelernt und wohnen mittlerweile sogar in Wien zusammen.“ Auch ein gemeinsamer Hund wurde angeschafft: „Er heißt Cesare und ist ein Volpino Italiano. Nun will Kern für seine Liebe sogar ins Ausland ziehen: „Lisa geht dank Erasmus nach Nijmegen und zieht im kommenden Semester nach Amsterdam. Da ziehe ich wohl mit. Ich habe eine Firma (Strategos.Solutions), die strategische Kommunikation, digitales Marketing und IT macht, daher kann ich online arbeiten“, erklärt er im ÖSTERREICH-Talk.

Stimmig. Dass die beiden für unterschiedliche Parteien arbeiten, ist keineswegs ein Hindernis: „Wir besuchen jeweils die Events des anderen und haben feurige Diskussionen, da wir bei einigen kleinen Dingen nicht übereinstimmen, bei allen großen Dingen sind wir aber der gleichen Meinung.“ Auch Papa Christian Kern ist von der neuen Freundin entzückt.

N.Martens