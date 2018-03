Wie das amerikanische Promi-Portal „TMZ“ berichtet, wurde Arnold Schwarzenegger am offenen Herzen notoperiert. Der Eingriff soll demnach bereits am Donnerstag im Cedars-Sinai-Spital in Los Angeles stattgefunden haben. Die Operation soll ein Aortenklappenersatz gewesen sein und habe mehrere Stunden gedauert.

Komplikationen

Da es sich dabei um einen komplizierten Eingriff handle, soll es zu Komplikationen gekommen sein. Laut "TMZ" waren die Ärzte aber darauf vorbereitet und führten die OP am offenen Herzen schließlich zu Ende. Offiziell bestätigt wurde es bisher noch nicht, allerdings will das Klatsch-Portal wissen, dass der Zustand des 70-Jährigen stabil sei.

Nicht die erste Herz-OP

Es ist nicht das erste Mal, dass Arnie sich einer Herz-OP unterzieht. Bereits 1997 lag er unterm Messer. Damals war der Eingriff zwar nicht zwingend notwendig, aber der gebürtige Steirer wollte es hinter sich bringen, solange er noch jung ist.

Das Krankenhaus ist übrigens bekannt für seine Promi-Patienten. Hier hat auch Reality-Star Kim Kardashian ihre Kinder zur Welt gebracht.

Am Mittwoch besuchte er noch Gabalier

Erst am Mittwoch besuchte der "Terminator" noch Volks Rock'nRoller Andreas Gabalier in den Red Bull Studios in Santa Monica. Während Gabalier sang, führte Schwarzenegger am Mischpult Regie und amüsierte sich über einen witzigen Zufall: Im Studio lief ein US-TV-Sender. Dieser zeigte einen seiner alten Terminator-Filme.

Arnie traf im Jänner Kurz & VdB

Im Jänner war Schwarzenegger zu Besuch in der Heimat. Damals absolvierte er einen regelrechten Marathon. Nachdem er traditionell das Hahnenkammrennen in Kitzbühel besuchte, traf er wenige Tage später in Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVO) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der Ex-Gouverneur von Kalifornien war anlässlich des "Austrian World Summits" unterwegs und wollte auf konkrete wegweisende Klimaschutzprojekte aufmerksam machen.

Veranstalter des „Austrian World Summit“ ist die Initiative R20 Regions of Climate Action, die 2011 von Schwarzenegger in Kooperation mit der UNO gegründet wurde. Sie will mit lokalen und regionalen Ansätzen dabei helfen, globale Ziele zum Klimaschutz und zur Förderung einer grünen Wirtschaft zu erreichen.