Österreich sucht die Schönste des Landes

Wettbewerb

Daniela Zivkov ist Miss Oberösterreich 2018 und somit fix bei der diesjährigen Miss-Austria-Wahl dabei. Auch Miss Tirol Marina Augsten ist sicher dabei. Die sieben restlichen Bundesländer sind noch auf der Suche nach ihrer Schönsten. Am 20. April ist es in Kärnten so weit, am 21. April folgt Wien und dann geht es bis zur Miss-Austria-Akademie am 14. Mai mit den übrigen Bundesländern weiter. Heuer wird zusätzlich zu den Bundesländer-­Missen auch wieder eine Miss Online gekürt. Diese nimmt ebenfalls an der großen Miss-Austria-Wahl, die heuer zum ersten Mal erst im September stattfinden wird, teil. Wer wird wohl heuer die Schönste im ganzen Land?