Otto: Nackter Wahnsinn am Nova Rock

Kult-Hit. „Das glaubt mir daheim keiner!“ Erst um 2.24 Uhr früh, so spät wie noch nie, hatte der Spaß ein Ende. Kultkomiker Otto Waalkes (wird am 21. Juli auch schon 70) raubte in der Nacht auf Samstag 50.000 Hardrock-Fans in Nickelsdorf den Schlaf. Sein wahnwitziger Mix aus Hardrock-Gitarren, Stand-up-Comedy und Pantomime als Highlight des Nova Rock. Nach der Absage der Toten Hosen (Hörsturz bei Sänger Campino) rettete ein Komiker im Opa-Outfit mit Weste und Ohren-Kappe das ­Rekord-Festival.

Kult: Wiener Schmähs und Hits von Gabalier bis STS

Die Show war vom Opener Friesenjunge, der Klamauk-Version des Sting-Klassikers Englishman in New York bis zum Finale mit dem Stones-Hit Satisfaction ein einziger Angriff auf die Lachmuskeln. Witzige Wiener-Schmähs („Jetzt gib i mir dann a Eitrige, a 16er Blech und an Bugl!“) und Coverversionen von Gabalier (Hulapalu), über STS (Fürstenfeld) bis Falco (Amadeus) inklusive.

Pantomime. Dazu stellte er als Zugabe den Elvis-Hit I Can’t Help Falling in Love With You sogar mit Pappschildern nach: Ei, Kent-Zigaretten, Rot-Kreuz (für „Help“), verliebte Fohlen, das Wizz-Spülmittel (für „with“) und ein Schuh („you“).

Unsicherheiten gab es nur beim Backstage-Talk mit den Veranstaltern Ewald Tatar und Franz Erhardt. „Darf ich bei euch mit einem weißen T-Shirt auftreten? Oder muss man schwarz tragen?“ Eigentlich egal, denn Otto zog auf der Bühne ohnedies blank.

Finale. Eine schwere Vorgabe für Iron Maiden, die heute mit der Bombast-Show Legacy of the Beast für 220.000 Fans das Festival-Finale setzen.