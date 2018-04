"Outing wichtiger als ESC-Sieg"

Outing. Es war eine Meldung, die um die Welt ging, als unser Song-Contest-Star Conchita (29) am Sonntagabend die HIV-Infektion publik machte, um einem Erpressungsversuch zu entgehen. Der darauffolgende Zuspruch für die Sängerin war enorm. Weltweit bekundeten Fans ihre Unterstützung für Conchita.

Und auch heimische Promis stehen voll und ganz hinter ihr. Im Talk mit Wolfgang Fellner bei Fellner! Live auf oe24.TV zollt Alfons Haider (60) seiner guten Freundin Respekt. „Ich bin ihr ewig dankbar, dass sie es gemacht hat, weil es zeigt, was alles falsch ist an der ganzen ­Situation in unserem Land“, so Haider, der damit auf die immer noch existente Stigmatisierung von HIV in ­Österreich anspielt.

Wichtig. Haider geht sogar noch weiter und findet klare Worte. „Ich würde sagen, dass für die Sache dieser Schritt heute wichtiger war als der Song-Contest-Sieg“, so der TV-Star.

Zukunft. Gestern stand Conchita vor der Kamera, um für den von ihr moderierten Amadeus Award (26.4.) ein Promo-Video zu drehen. Danach steht die Sängerin am 3. Mai in der Wiener Stadthalle im Duett mit Anastacia auf der Bühne, bevor sie am 2. Juni den Life Ball moderieren wird.