Peter Alexanders Villa wurde abgerissen

Das Haus, in dem der legendäre Peter Alexander bis zu seinem Tod im Jahr 2011 gelebt hat, ist abgerissen worden. Das berichtet der ORF. Seit dem Verkauf des Anwesens im Jahr 2015 stand es leer.

Wie die Baupolizei gegenüber dem ORF bestätigte, begann der Abriss am 15. Juni. Als am 1. Juli die umstrittene Novelle der Bauverordnung in Kraft trat, war das Haus schon komplett abgetragen.

Alexander zog sich in den Jahren vor seinem Tod komplett in sein 1.500 Quadratmeter großes Anwesen zurück. Die 300 Quadratmeter große Villa in Grinzing diente dem Entertainer und seiner Familie fast drei Jahrzehnte als Unterkunft.