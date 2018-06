Er will einfach nicht locker lassen. Richard Lugner (85) glaubt auch nach mehreren gescheiterten Ehen noch immer an die große Liebe. Schon seit der Scheidung von Cathy (28) ist Mörtel am Daten und schien in seinem „Goldfisch“ Andrea die richtige Frau gefunden zu haben. Doch auch das hielt nicht lange und der Baumeister ließ im Frühjahr mit neuer Flamme Anastasia aufhorchen.

Selektion

Mit der deutschen Tochter eines Baumeisters wurde Lugner in letzter Zeit öfter gesehen. Mit ihr will er auch für ­TV-Dreharbeiten in den nächsten Tagen nach Zypern reisen. Doch sie ist nicht das einzige Streichelzoo-Mitglied, das dabei sein wird. Ex-Mausi Christina, Ex-Bambi Nina, Ex-Goldfisch Andrea und vielleicht sogar Gina-Lisa Lohfink sollen mit dabei sein.

Zickenterror vorprogrammiert quasi

„Das wird wieder eine Zickerei. Mausi versteht sich halt auch nicht mit jeder und Bambi hat sowieso Probleme mit den anderen“, grinst Mörtel im ÖSTERREICH-Talk schon im Vorfeld der Reise. Vielleicht steht ihm ja seine Anastasia trotz harter Konkurrenz weiterhin zur Seite.