Baumeister Richard Lugner und seine Ex-Frau Christina Lugner kamen zum intimen Talk ins oe24.TV-Studio. Wolfgang Fellner plauderte mit Mausi und Richie über ihre Scheidung, eine neue Liebe und wie es bei Richard im Bett läuft...

Im Talk

Die zwei waren 17 Jahre lang verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter und verstehen sich trotz Scheidung immer noch gut. Mausi will ihrem Richard sogar eine neue Frau suchen. Denn, so sind sie sich einig, ohne Frau kann Richie nicht sein. Und gegen Ende des Geprächs bei "Fellner! live" wird es richtig pikant. Derzeit lebt Richard Lugner ohne Sex, wie er sagt. "Sie brauchen schon jemanden mit dem Sie auch Sex haben können?" Lugner entgegnet: "Das wäre kein Fehler. Es gibt ja alle möglichen Mittel... Es geht aber so auch!" Viagra nehme er nicht, sein Arzt hat "da etwas besseres" meint der Baumeister. Er sei "voll schussfähig".

