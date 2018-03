Sampson bei Wetten auf Platz 1!

Platz 1 im ersten Halbfinale (8. Mai) und Platz 11 im Finale (12. Mai). Unser Song Contest Star Cesár Sampson (34) rockt ganz Europa. Seit der Präsentation seiner bombastischen R&B-Ballade Nobody But You steigt der Linzer Fitness-Trainer bei den Wettquoten für den 63. Song Contest in Lissabon steil nach oben: Eurovisionworld führt ihn in der ersten Quali-Runde vor Favoriten wie Belgien oder Tschechien bereits auf Platz eins!

"Sicher keine 0 Punkte!"

Zahlenspiele, die Sampson, der letzten zwei Jahre für Bulgarien mitverantwortlich für die Plätze 2 und 4 war, aber völlig kalt lassen: „Ich möchte dort als Künstler auftreten und nicht taktieren.Eines kann ich aber fix versprechen: Bei 0 Punkten pendle ich mich ganz sicher nicht ein, denn ich bin es gewöhnt, Top-Ergebnisse einzufahren!“

Tour vor Song Contest.

Bis zum Abflug nach Lissabon (Anfang Mai) stehen für Sampson noch die Song-Contest-Partys in London (5. April), Amsterdam (14. April) und Tel Aviv am Plan. "ich werde meinen Hit dort in einer Unplugged-Version präsentieren." Der Rückflug aus Lissabon her er übrigens erst für den 13. Mai, also am Tag nach dem Finale, gebucht: „Ich würde gerne für Österreich gewinnen, weil es uns alle froh macht, aber für mich persönlich ist der Wettbewerbsgedanke nur sekundär!“