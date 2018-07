Scherzinger: Liebeserklärung an Kärnten

Sängerin Nicole Scherzinger war der Stargast bei der Geburtstagsüberraschung für Gaston Glock. Wie jedes Jahr organisierte Kathrin Glock höchstpersönlich und mit viel Liebe ein ganz besonderes Programm für ihren Ehemann.

Geburtstagsfeier

Gefeiert wurde am schönen Wörthersee im engsten Freundeskreis, zu dem neben den Grandes Dames Inge Unzeitig und Friederike Wlaschek auch Entertainer Engelbert Humperdinck gehören. Scherzinger ließ es sich nicht nehmen, persönlich ein Geburtstagsständchen und eine wunderschön emotionale Version des Prince-Klassikers "Purple Rain" zu singen. Scherzinger verbrachte eine schöne Zeit in Kärnten und teilte ihre Eindrücke auf Instagram mit der Welt. Sie schreibt: "Österreich, du bist atemberaubend!!!!" In ihren Instastorys machte Scherzinger Österreich eine Liebeserklärung und filmte die schöne Umgebung!

Austria, you are stunning!!!! Ein Beitrag geteilt von Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) am Jul 22, 2018 um 4:59 PDT

Wow-Moment

Im goldenen Glitzerkleid mit sexy Rückenausschnitt machte sich Scherzinger auf zur Feier

Vorfreude auf das Event und unser schönes Land - Scherzinger am Flughafen.