Schlammschlacht zum Start ins "Nova Rock"

Bgld. Der Start in den ersten Festival-Tag beim Nova Rock in Nickelsdorf hätte wirklich besser laufen können. Teile der Pannonia Fields II, auf denen das riesige Spek­takel bis Sonntag statt­findet, glichen am Donnerstag regelrecht einer chaotischen Schlammschlacht. Die Zufahrt zu einem der Caravan-Plätze musste zeitweise sogar gesperrt werden.

„Wir versinken derzeit noch ein bisserl im Gatsch“, sagte Thomas Horvath vom Roten Kreuz, das bis zum Nachmittag bereits rund 160 Patienten versorgt hatte. Die Polizei sprach von einer „ersten ruhigen Nacht ohne Zwischenfälle“.

