Skurril: Mausi & Frau Lugner sind rechtlich geschützt

Mausis Blitz-Scheidung hat nicht nur per se für einen großen Wirbel gesorgt. Nein, die ganze Angelegenheit zieht weiter Kreise, was die Benutzung ihres Namens angeht. Richard Lugners Interview auf oe24.TV sorgte für Aufruhr in der Society. Bei Fellner! Live tönte Mörtel, dass seine Ex-Frau im Falle einer erneuten Heirat den Nachnamen Lugner ablegen muss. „Alles falsch!“, stellt Christina Lugner im ÖSTERREICH-Talk klar.

Geschützt

„Es war der Versuch von Richard, zu verhindern, dass ich jemals wieder heirate. Das bedeutet aber gar nichts“, so Mausi. Und auch ihr Anwalt Werner Tomanek meldete sich zu Wort. „Die Begriffe ‚Mausi Lugner‘ und ‚Frau Lugner‘ sind beide markenrechtlich geschützt. Wenn Herr Lugner ein Problem mit dem Namen hat, kann er sich ja umbenennen“, so der Star-Anwalt zu ÖSTERREICH. Wir sind sehr gespannt, wie dieser Zwist nun weitergeht... Alle Infos dazu morgen, 6.7., in der Printausgabe von ÖSTERREICH.