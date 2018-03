So feiern unsere Promis Ostern

Auch heuer ist es wieder so, dass das Osterfest in der Austro-Society vor allem als Familienfest gefeiert wird. Doch wie jedes Jahr sind auch wieder einige „Ausreißer“ darunter. So etwa TV-Liebling Alfons Haider, der Ostern ausnahmsweise nicht mit der Mama verbringt, sondern in New York Geschäftskontakte knüpft. „Osterhasen gibt’s auch hier – und ihre Verwandten, die Bunnys“, scherzt Haider im ÖSTERREICH-Talk. Und auch SOKO-Kommissarin Kristina Sprenger zieht es heuer ins Ausland. „Da ich beruflich keinen Sommerurlaub habe, bin ich heuer über Ostern in Mauritius“, freut sich die Schauspielerin.

Familie

Die meisten Austro-VIPs bleiben aber in heimischen Gefilden. TV-Beauty Silvia Schneider feiert mit ihren Liebsten daheim. ­Einziger Wermutstropfen: Freund Andreas Gabalier ist zurzeit in Amerika und weiß noch nicht, ob er es rechtzeitig nach Hause schafft. Auch die Politik setzt auf die Familie beim Feiern. Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird am Ostersonntag mit Ehefrau Philippa ein großes Familienessen feiern. Ministerin Elisabeth Köstinger genießt die Feiertage mit ihrem Freund Thomas in Kärnten.

Charity

Ö3-Lady Claudia Stöckl begeht das Fest mit ihrer Charity-Familie in Kalkutta und Gut-Aiderbichl-Boss Dieter Ehrengruber feiert mit seinen Freunden und Tieren am Gnadenhof in Salzburg.

Das haben die Promis geplant